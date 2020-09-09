Elazığ'ın tek kadın hakemi maçlara hazırlanıyor

Elazığ'ın ilk kadın bölgesel hakemi olan, aynı zamanda Ceza İnfaz Koruma Memurluğu yapan 30 yaşındaki Eda Dalkıran, lig öncesi hazırlanmak için antrenmanlara başladı.

Ceza İnfaz Koruma Memurluğu yapan Eda Dalkıran (30), İstanbul'da başladığı hakemlik kariyerini eşinin de kendisine destek vermesiyle Elazığ'da devam ettirme kararı aldı. İşinin yanı sıra 4 yıldır hakemlik yapan Dalkıran, Elazığ'a gelmesinin ardından kentin tek kadın hakemi oldu. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig maçlarına çıkacak olan Dalkıran, yeni sezona hakem arkadaşlarıyla birlikte hazırlanmaya başladı. 4 aydır salgın nedeniyle sahada antrenman yapamayan Dalkıran, sezona 1 ay kala sahalara inerek çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlk başta hemcinslerinin "ne işin var futbolla" diyerek karşı geldiğini belirten Dalkıran, kadınların kendilerine güvenmeleri ve yapacağı işi sevmeleriyle her şeyin üstesinden geleceğini aktardı.

Hakemliğe başlamasında üniversitede beden eğitimi bölümünü kazanmasının etkili olduğunu aktaran Eda Dalkıran, “İstanbul'da hakemliğe başladım ve 4 yıldır yapıyorum. Elazığ'ın ilk kadın bölgesel hakemiyim. Futbolu çocukluğumdan beri çok seviyorum. Futbolun hep içindeydim. Örnek olarak belirlediğim kimse yok, futbolun içinde olmam yeterli. Neden içinde olmayayım dedim ve futbol hakemliğine başladım" dedi.

Kadın hakem olmanın çok zor olduğunu dile getiren Dalkıran, "İlk önce hemcinslerim karşı geldi. 'Ne işin var futbolla, erkekler içinde' dediler. Erkekler daha çok destek oluyorlar. Bir sıkıntı yaşamadım çok şükür. 4 yıldır çok iyi maçlara çıktım. Devamı da gelir inşallah. Elazığ'da hakemlerimizin hepsi ben hariç erkek. Arkadaşlarım sağ olsun bana çok destek veriyor. 4 aydır antrenman yapamadım ve önümde 1 aylık zaman vardı. Hepsi benimle birlikte antrenman yapıyor” diye konuştu.

Ceza İnfaz Koruma Memurluğu yaptığını aktaran Dalkıran, “Müdürümüz bana çok destek veriyor ama işimiz yoğun ve stresli olduğu için yoruluyoruz. Bir de sürekli kapalı ortamdayız. Stresimi de hakemlik sayesinde atıyorum. Sağ olsunlar onlar da bana destek oluyorlar. Hakemliği kadınlara tavsiye ediyorum. İlk önce kendilerine güvensinler. Yapabilirim desinler. Sevmezsen yapamazsın. Kadınlar da rahatlıkla yapabilir. Ben daha çok kadın futbol hakemi olsun isterdim” şeklinde konuştu.