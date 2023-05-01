İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'ın yaban hayatı fotokapanlar ile kayıt altına alınıyor

Elazığ’da kırsal alanlara kurulan harekete duyarlı kameralarla ayı, kurt, keklik, domuz, dağ keçisi, tilki ve yaban tavşanı gibi türlere ilişkin bilgiler elde ediliyor.

Elazığ'da kırsal alanlara kurulan harekete duyarlı kameralarla ayı, kurt, keklik, domuz, dağ keçisi, tilki ve yaban tavşanı gibi türlere ilişkin bilgiler elde ediliyor.


Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi, yaban hayatı ve popülasyonun takibi amacıyla farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştiriliyor. Isıya ve harekete duyarlı olan, video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan 25'den fazla fotokapan sayesinde, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor. Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor.


Öte yandan belirli aralıklar ile fotokapanların bakımları ve kart değişimleri ekipler tarafından yapılıyor.

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