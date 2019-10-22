Elazığ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Elazığ'ın yüksek rakımlı belirli bölgelerinde bugün sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün önceki günden itibaren uyarısını yaptığı yağış Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de ara ara etkili olduğu bildirildi. Elazığ'ın kent merkezinde yağmur ara ara devam ederken, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünün yüksek rakımlarında kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle dağlık alan ve tali yollar beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan kar ile birlikte soğuk hava da etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'de bugün de 5 ilde yağışların devam edeceğini bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir"denildi.