Elazığlı boksörlerden 3 bronz

Karabük'te yapılan Türkiye Boks Şampiyonası'nı Elazığlı boksörler 3 bronz madalya ile tamamladı.

2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 21-26 Mayıs tarihlerinde Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada mücadele eden Elazığlı sporculardan Mervenur Atay 52 kiloda Ezgi Öztürk 57 kiloda ve Muhammet Furkan Keklik 75 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Karabük'te düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda boksörlerimiz Mervenur Atay, Ezgi Öztürk ve Muhammet Furkan Keklik üstün başarı gösterip Türkiye 3'üncülügü elde ederek bizleri gururlandırdı. Bu başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.