Elazığlı gençler Akdeniz'de

Gençlik Kampları için Elazığ'dan yola çıkan gençler, Mersin ve Antalya'da yaz dönemini eğlenceli bir şekilde geçirecek.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan Gençlik Kampları, başvuruların alınmasıyla birlikte kamp dönemi belli olan gençler için Elazığ'dan kafileler yola çıktı. Mersin ve Antalya kampına katılacak olan gençlere, Bingöl, Tunceli ve Muş illerinden gençler eşlik edecek. Toplama merkezinin Elazığ olması nedeniyle 18 kişilik kontenjan Elazığ'a ayrılırken, diğer illere ise 8 kişilik kontenjanın verilmesiyle toplamda 44 genç, kamplara katılacak. Kız ve erkek dönemleri ayrı bir şekilde Deniz ve Doğa olarak ayrılan kamplara eylül ayı sonuna kadar kafileler gitmeye devam edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Yaz ayları itibariyle Gençlik Kamplarımıza gençlerimizi gönderiyoruz. Gençlerimiz için büyük fırsat ve unutamayacağı anlardan biri olacak olan kamplarımıza Mersin Deniz Kampı, Antalya Doğa Kampı olarak devam ediyoruz. Toplama merkezi olmamız hasebiyle de kontenjan sayımız diğer illerimize göre fazla bu yüzden şanslıyız. Bu imkanlardan faydalanmak isteyen ve başvuruları asil olarak sonuçlanan gençlerimizi gönderiyoruz. Tamamıyla bakanlığımızın sağladığı imkanlar doğrultusunda gençlerimizden hiç bir ücret talep etmeden kamp alanlarına ulaşıma kadar her şey ücretsiz olarak sağlıyoruz. Bu sene kamplarımız, Mersin, Antalya, Kocaeli, İstanbul, Aydın, Manisa, Rize, Trabzon, Kastamonu, Kırşehir, Hatay, Ankara, Konya, Samsun, Sakarya ve Bursa illerinde yer alan Deniz ve Doğa Kamplarımıza 12-25 yaş arası gençlerimizi göndermeye devam edeceğiz” dedi.