Elazığlı Gizem, olimpiyat bileti aldı

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 60 kiloda mücadele eden milli boksör Gizem Özer, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei'yi yenerek yarı finale yükseldi ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 60 kiloda yarışan ve aynı zamanda Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu olan Gizem Özer, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. Maçı canlı takip eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mücadeleden sonra antrenör Cemil Döndü aracılığıyla Gizem'i görüntülü arayarak tebrik etti.