Elazığlı güreşçi Türkiye 2.'si oldu

Yozgat'ta yapılan Okul Sporları B Gençler Türkiye Şampiyonasında Elazığlı güreşçi Evindar Demirbağ 58 kiloda Türkiye 2.'si oldu.

Yozgat'ta 2-6 Mart tarihlerinde yapılan Okul Sporları B Gençler Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonasına 63 ilden 650 sporcu katıldı. Organizasyonda 3. olan Yunus Emre Canpolat'ın ardından Elazığ adına mindere çıkan Kaya Karakaya Spor Lisesi öğrencisi Kesrik Hilal Spor Kulübü sporcusu Evindar Demirbağ 58 kiloda Türkiye 2.'si oldu. Peş peşe gelen şampiyonlukların kendilerini gururlandırdığı ifade eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Sporcularımız için yaptığımız emek ve uğraşımızda ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Sporcumuz Evindar Demirbağ'ı antrenörlerimiz Muhammed Abacıoğlu, Eyüp Genç ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.