İhlas Haber Ajansı

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Elazığlı güreşçilerden iki madalya

Elazığlı sporcular, A Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasından iki madalya çıkardı.


Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de düzenlenen A Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden sporcular bir kez daha kenti gururlandırdı. Şampiyonaya katılan sporcular antrenörleri Atilla Mahmat ve İbrahim Bozkurt ile beraber sıkı bir çalışmanın ardından A Grekoromen Türkiye Şampiyonasına katılarak Elazığ'ı temsil etti. Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 45 kilogramda Göktuğ Tek Türkiye Şampiyonu, 48 kilogramda Yusuf Toprak Türkiye 3.'sü oldu.

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