Elazığlı güreşçilerden iki madalya

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de düzenlenen A Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden sporcular bir kez daha kenti gururlandırdı. Şampiyonaya katılan sporcular antrenörleri Atilla Mahmat ve İbrahim Bozkurt ile beraber sıkı bir çalışmanın ardından A Grekoromen Türkiye Şampiyonasına katılarak Elazığ'ı temsil etti. Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 45 kilogramda Göktuğ Tek Türkiye Şampiyonu, 48 kilogramda Yusuf Toprak Türkiye 3.'sü oldu.