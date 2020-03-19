İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığlı iş adamı Soylu'dan 12 derslikli okul

Elazığlı iş adamı Burak Soylu tarafından yapılacak olan 12 derslikli okul için protokol imzalandı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde bir çok yapının içerisinde bazı okullarda ağır hasar görmüştü. Bir taraftan öğrencilerin başka okullara nakil edilmesiyle kısa süreli çözüm üretildi, diğer taraftan ise hayır sever iş adamlarından destek istendi. Bir çok hayır sever iş adamı okul yapma sözü verdi. İş adamlarından Burak Soylu'da 12 derslikli Anaokulu yaptırmak için harekete geçti. Bugün iş adamı Soylu, yapacağı 12 derslikli ana okulun protokolünü İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.