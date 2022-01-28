Elazığlı kick boksçular Ordu'da 10 madalya aldı

Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan Elazığ sporcuları 10 madalya çıkarmayı başardı.

Ordu'da 19-27 Ocak tarihleri arası gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 40 sporcuyla katılan Elazığ kafilesi 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya alarak, organizasyonu 10 madalyayla tamamladı. Şampiyonada Yıldızlar kategorisinde Buse Özgür Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Büyük bir kafile gönderdik. Bu sporcularımızın çoğu altyapıdan yetişen sporcular ve ilk müsabaka tecrübesi edinen sporcularımız da var. Sporcularımızdan ümitliyiz, tecrübeli ve donanımlı antrenörlerimizin gözetiminde tecrübe ediniyorlar. İnşallah daha fazla sporcuyla daha fazla dereceyle döneceğimiz müsabakalar olacaktır. Yıldızlar'da Türkiye şampiyonu olan Buse kızımız iyi bir başlangıç yaptı. Temennimiz tüm kategorilerde, Türkiye sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmesidir. Sporcularımız yetenekli, önümüzde uzun zamanlar var. Nice başarılar bu genç ve azimli sporcularımızın olsun. Emek ve gayretlerinden ötürü de antrenörümüz Abdullah Alan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.