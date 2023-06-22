Elazığlı koşucular Bingöl'de yarı finale çıktı

Bingöl'de devam eden Analig Yıldızlar Atletizm şampiyonasına katılan Elazığlı sporcular, toplamda 6 madalya alarak yarı finallere yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programları çerçevesinde düzenlenen ve Bingöl ilinde yapılan Atletizm Grup Müsabakaları'nda Elazığ'ı temsil eden koşucular, kız ve erkek takımlarında 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere 6 dereceyle yarı finallerde Elazığ'ı temsil edecek.

Sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Analig'ten dereceyle dönen sporcularımızı tebrik ediyor, hocalarımızı kutluyorum. Analig binlerce sporcunun farklı branşlarda ter döktüğü ve mücadele ettiği geniş bir organizasyon. Geçen günlerde de şehrimizde yüzme müsabakalarını gerçekleştirdik, tabi ilimizden de sporcularımız farklı branşlarda farklı iller de şehrimizi temsil ediyor. Atletizm de başarıları duymaya başlıyoruz meyveleri topluyoruz inşallah uzun yıllar bu başarı serüveni devam edecektir. Elde ettikleri derecelerle yarı finaller de şehrimizi temsil edecek kız ve erkek takımlarımızı ile antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.