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Elazığlı Okan Orman, satrançta Türkiye 3.'sü oldu

Afyonkarahisar’da yapılan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Elazığ Görme Engelliler SK sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.

Afyonkarahisar'da yapılan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Elazığ Görme Engelliler SK sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.'sü oldu.


Afyonkarahisar'da Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya katılan Elazığ Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.'sü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman'ı tebrik etti.

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