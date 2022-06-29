İhlas Haber Ajansı

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Elazığlı pehlivanlar, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılıyor

Bu yıl 661.

'si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Elazığlı pehlivanlar da tarihte ilk kez boy gösterecek.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Elazığlı pehlivanlar da er meydanına çıkacak. Türk spor tarihinin yapı taşlarından olan ve 661. kez gerçekleştirilecek bu güreşler için Elazığ kafilesi 10 sporcu ve 3 antrenörle Edirne'ye doğru yola çıktı. Elazığ Belediyesi tarafından ulaşım giderleri karşılanan güreşçiler, Elazığ tarihinde ilk kez katılacakları yağlı güreşlerde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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