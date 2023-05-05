Elazığlı sporcu Utku Doğan, Türkiye 3.'sü oldu

Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Utku Doğan Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyetleri programında yer alan ve İzmir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası müsabakalarında mücadele eden Elazığlı sporcu Utku Doğan, 800 metre branşında 2.00.78 koşarak Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyetleri kapsamında İzmir ilinde düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden sporcumuz Utku Doğan bronz madalya ile şehrimize dönmüştür. Bir sonraki hedefi U18 Avrupa Şampiyonası barajını geçmek olan atletimizi tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.