İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığlı sporculardan 5 madalya

Bursa’da yapılan Dünya Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular 5 madalya aldı.

Bursa'da yapılan Dünya Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 5 madalya aldı.


Türkiye Alpaqut Turan Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenen, 21 ülkeden 750 sporcunun katıldığı 3. Dünya Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular önemli madalyalar kazandı. Bursa'da düzenlenen şampiyonada Elazığ adına mindere çıkan isimler 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ülkemizi ve şehrimizi temsil ederek dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüz Selahattin Omaç'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.