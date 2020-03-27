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Elazığlı yaşlılardan "Evimdeyim Türkiye" klibi

Elazığ’da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, "Evimdeyim Türkiye" klibiyle mesaj verdi.

Elazığ'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, "Evimdeyim Türkiye" klibiyle mesaj verdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında valilik koordinesinde yapılan sahadaki çalışmaların yanı sıra sosyal medyadan da aktif uyarılar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanıyor. Son olarak valilik koordinesinde evinden çıkmayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yer aldığı bir kliple "Evimdeyim Türkiye" mesajı verildi. Klip, "Yaşlılarımız zahmet değil berekettir" sözleriyle son buldu.


Valiliğin "Bu çağrıya kulak verelim, başımızın tacı büyüklerimizi dinleyelim, onlar gibi yapalım, evde kalalım" sözleriyle sosyal medyada paylaştığı klip büyük beğeni topladı. Klipte yer alan 65 yaş üstü vatandaşların yöresel ifadeleri de görüntülere renk kattı.

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