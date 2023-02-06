Elazığlılar geceyi dışarıda ateş yakarak geçiriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremden etkilenenler, evlerinin önünde yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korku ve panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar ise geceyi mahalle arasında evlerinin önünde yaktıkları ateşte ısınarak geçiriyor.

Dışarıda oturup beklediklerini belirten vatandaşlardan Ahmet Tursun, “Allah'ın taktiri yüce rabbimize sığınıyoruz. Depremi korkunç hissettik. Psikolojimiz bozuldu. Depremin ardından sokağa çıktık burada ateş yakmışlardı yeğenimle birlikte buraya geldik korkuyoruz evimize gitmeye” dedi.

Depremden sonra çocukları alıp dışarı çıktıklarını belirten bir diğer vatandaş Songül Nas, “Binamız bayağı bir hasar görmüş şuan da içeri girmek mümkün değil. Eşim, çocuğum ve ben dışarı çıktık. Ateş yaktık başında bekliyoruz” ifadelerini kullandı.