Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu

Elazığ'da vatandaşlar bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını protesto edip, Mescid-i Aksa için dua etti.

Elazığ'da HÜDA PAR öncülüğünde STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistin'de meydana gelen olayların son bulması, İslam aleminin selameti için dualar edildi. Mescid-i Aksa'ya destek için Ahmet Aytar Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak hep bir ağızdan dua etti. Çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği etkinlikte İsrail, ‘Katil İsrail', ‘Kudüs'e Selam, Direnişe Devam' ve ‘Kudüs Bizim Onurumuzdur' sloganlarıyla protesto edildi. Basın açıklaması sonrası dua edilmesiyle kalabalık dağıldı.