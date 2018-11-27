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Elazığsopur'un maçlarını oynadığı stadyumun doğalgaz sayacı söküldü

Spor Toto 1.

Lig'de maddi anlamda büyük problem yaşayan Tetiş Yapı Elazığspor'un maçlarını oynadığı stadyumun sayacı da firma yetkilileri tarafından söküldü.


Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da sıkıntı bitmiyor. Maddi anlamda yaşanan problemlerin yanı sıra manevi anlamda da oldukça yıpranan bordo-beyazlı ekibe, son şok Elazığ Atatürk Stadyumyu'ndan geldi. Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan Elazığ Atatürk Stadyumu doğalgazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde Elazığ Atatürk Stadyumu'na giden yetkililerin, doğalgaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından “bakım-onarım” yapılacağı gerekçe gösterildiği bildirildi.

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