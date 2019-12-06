İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor 18 futbolcuyla İstanbul'da

B.

Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. Haftası'nda deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, ligin 16.haftasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Bordo-Beyazlı takım bu karşılaşma için havayoluyla İstanbul'a gitti. Kadir Taşoğlu ve Kadir Bekmezci'nin cezası, Ahmet Burak Solakel'in ise sakatlığı nedeniyle yer almadığı kadroya Teknik Direktör Levent Eriş Ahmet Doğan, Ali Karataş, Yiğitcan Erdoğan, Onur Alsu, Murathan Özen, Hebat Alan, Muhammed Düzgüner, Eray Berk Yıldız, Ömer Faruk Aydemir, Cengizhan Akgün, Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Cihan Canpolat, Selim Enes Özeren, Fırat Sefa Öncü, Muhammed Umut Akbulut ve Yusuf Ensar Poyrazlı'yı dahil etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.