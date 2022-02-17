İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı hakemleri açıklandı

Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor maçını Sivas bölgesi C klasman hakemi Burak Yücetağ yönetecek.


TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'da Doğukent Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçını Sivas bölgesi C klasman hakemi Burak Yücetağ yönetecek. Yücetağ'ın yardımcılıklarını yine Sivas bölgesinden Tolga Dede ile Zonguldak bölgesinden Sinan Günaydın yapacak.


Müsabakada 4. hakem olarak ise Malatya bölgesinden Furkan Bakan görev alacak.

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