Elazığspor, 1967 fidan bağışlayacak

Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası Elazığspor Kulübü harekete geçti. Bordo-beyazlılar, yangınlarda zarar gören ormanlar ve daha yeşil bir gelecek için kulübün kuruluş tarihini simgeleyen 1967 fidan bağışlayacaklarını açıkladı. Elazığspor Kulübü'nden 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' başlığıyla yapılan açıklamada, “Yangınlardan zarar gören ormanlarımız ve daha yeşil bir gelecek için 1967 adet fidan bizden” denildi.