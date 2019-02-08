İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor 20 futbolcuyla Balıkesir'e gitti

Elazığspor, Spor Toto 1.

Lig'in 21. Haftası'nda deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı için 20 futbolcuyla gitti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 21. haftasında Pazar günü Balıkesirspor Baltok'a konuk olacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için Balıkesir'e gitti. Kafile saat 11.45'te tarifeli uçak ile İstanbul'a, daha sonra karayoluyla Balıkesir'e hareket etti. Yardımcı Antrenörler Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın'ın takdiriyle Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Christian Bekamenga, Serdar Özbayraktar, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı, İdrissa Diarra, Emir Gökçe, Boubacar Traore, Lamine Diarra, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Ahmet Burak Solakel, Diallo, Georgios Georgiadis, Cengizhan Akgün, Gökhan Akkan ve Mustafa Eskihellaç yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.