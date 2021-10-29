İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığspor, 29 Ekim'i Türk bayrağı açarak kutladı

Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.

Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünü Türk bayrağı açarak kutladı.



Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünü antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı. Bordo-Beyazlı takım idman öncesinde sahada dev bir Türk bayrağı açtı ve ay yıldızlı bayrağın etrafında poz verdi.


Bu etkinliğin ardından Bordo-Beyazlı ekip, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-Beyazlılar, Pazar günü oynanacak olan maç için cumartesi günü karayoluyla Nevşehir'e geçecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.