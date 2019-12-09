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Elazığspor, 3 maç sonrası kaybetti

B.

Elazığspor'un yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor karşısında son buldu.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, ligin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0 yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Ateş hattındaki en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 1'e inmesine engel olamayan bordo-beyazlı ekip, ayrıca üç maçın ardından gol atamama şanssızlığı yaşadı.


Deplasmanda oynadığı ve 3-0 kaybettiği Ankara Demirspor maçının ardından Sivas Belediyespor'u 2-1, Vanspor FK'yı 3-1 yenen, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bordo-Beyazlılar, kritik Eyüpspor maçını 1-0 kaybederek hem 3 maçlık yenilmezlik serisini, hem de gol atma serisini sonlandırdı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan bordo-beyazlılar, ilk yarının son haftasında evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

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