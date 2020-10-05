Elazığspor, 306 gün sonra galibiyetle tanıştı

Lig ekiplerinden Elazığspor, 306 gün sonra 3 puanla tanışırken Teknik Direktör Levent Eriş, güzel bir takım güzel bir gelecek oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Misli.com Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'u 3-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon 1 Aralık 2019 tarihinde konuk ettiği Vanspor'u 3-1 yenerek galibiyet sevinci yaşayan bordo-beyazlı ekip, daha sonrasında Elazığ depremiyle birlikte hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilmişti. 2020-2021 sezonuna evinde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Serik Belediyespor maçıyla başlayan Bordo-Beyazlılar aradan geçen tam 306 günün ardından 3 puan mutluluğu yaşadı.

Bu kadar uzun bir süre galibiyet alınamamasının kendi ellerinde olmayan sebeplerden oluştuğunu dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Yaşanan deprem felaketinden sonra takımımız ligden çekilmişti. Tabi ki uzun bir aranın ardından galip gelmek güzel. Biz tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz ve kazanmak için her maça hazırlanıyoruz. Ben çocuklarımla güzel bir takım, güzel bir gelecek oluşturmak için çalışıyorum” dedi.