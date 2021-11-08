Elazığspor, 5 hafta sonra ateş hattında

sıraya kadar yükselen Elazığspor, üst üste aldığı mağlubiyetlerle yeniden küme düşme hattına geriledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor, son iki haftada aldığı iki mağlubiyetle küme düşme hattına geriledi. Yakaladığı başarılı ivmeyle TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. sıraya kadar yükselen Bordo-Beyazlılar, 10. haftada Nevşehir Belediyespor'a 1-0, 11. haftada F. Erbaaspor'a 3-0'lık skorlarla yenilerek düşüş dönemine geçti. 6. hafta sonunda küme düşme hattından çıkan Gakgoşlar, 11. haftada yeniden ateş hattına geriledi.

Son iki maçında 6 puan kaybeden Bordo-Beyazlılar, 11 puanla 15. basamakta yer aldı. Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un 12. haftasında sahasında Hendekspor'la karşılaşacak.