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Elazığspor, 52 Orduspor FK deplasmanında

ES Elazığspor, TFF 3.

Lig 1. Grup 6. haftasında 52 Orduspor FK'nın konuğu olacak.


TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında ES Elazığspor, 52 Orduspor FK ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç için Ordu'ya giden bordo-beyazlı ekip, maçın son çalışmasını cumartesi günü bu kentte yapacak ve kampa girip maç saatini bekleyecek. Elazığ temsilcisinde mücadele kaptan Yiğitcan Erdoğan harici eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.


9 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı hakem Sezer Yalçın yönetecek.


10 puana sahip iki ekip, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3. ve 4. basamakları oluşturuyor.

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