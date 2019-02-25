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Elazığspor 6 maç sonra kazandı

Spor Toto 1.

Ligde mücadele eden ve 2. yarısına 22 yeni transferle giren Elazığspor, 6 maçlık galibiyet hasretine Karabük'te KD Karabükspor maçıyla nokta verdi.


Transfer döneminin son saatlerinde tahtayı açan ve 22 yeni ismi renklerine bağlayan bordo-beyazlı takım, yenilenen kadrosuyla KD.Karabükspor karşısında ilk galibiyetine ulaştı. Son olarak ligin 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Afjet Afyonspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Elazığspor , o tarihten sonra çıktığı 6 maçta sadece 2 beraberlik alabildi ve 4 maçtan ise boynu bükük ayrıldı. Ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Elazığspor, yenilenen kadrosuyla ilk 3 puanına ulaştı.


23. hafta itibariyle 20 puanla 17. sırada yer alan bordo- beyazlı takım, gelecek haftalara aldığı bu galibiyetle daha umutlu bakıyor.

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