Elazığspor, Ahmet Burak Solakel ile sözleşmeyi 1 yıl uzattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda mücadele edecek olan Elazığspor iç transfere devam ediyor. Bordo-Beyazlı ekip bu kapsamda 37 yaşındaki sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile yeniden anlaşma sağladı.

Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren defans oyuncumuz Ahmet Burak Solakel ile yeniden anlaşmaya vardık. Tecrübeli futbolcumuz 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir araya gelen Ahmet Burak Solakel, 2018-2019 sezonunu kapsayan sözleşme alacaklarından ise 30 Bin TL feragat etmiştir. Kulübümüzle yeniden anlaşma sağlayan Ahmet Burak Solakel'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.