İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor aşkı engel tanımıyor, maçı balkondan izlediler

Elazığsporlu taraftarlar, cezaları nedeniyle tribünde yer alamadıkları maçı bir inşaatın balkonundan izledi.


TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'da, taraftarlar cezaları nedeniyle Başkent Gözgözler Akademi FK maçında tribündeki yerini alamadı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 3 maç seyircisiz oynama cezasının ilkini Başkent Gözgözler Akademi FK maçıyla geçen bordo-beyazlı ekip rakibiyle golsüz berabere kalırken, Elazığspor'a gönül veren taraftarlar mücadeleyi Doğukent Stadyumu'nun civarındaki inşaatın balkonundan takip etti. Tezahüratlarla takıma destek olmaya çalışan taraftarlar, sesleri yettiğince takımlarına destek oldu.

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