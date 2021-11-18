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Elazığspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti

Elazığspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.


TFF 3. Lig 1. Grubun 13. haftasında Batman Petrolspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Kulüp tesislerinde günün tek antrenmanını teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatinde gerçekleştiren bordo-beyazlı ekip, Batman Petrolspor maçının taktiğini denedi. Çalışmada tüm futbolcuların hazır bulundukları bildirildi. Bordo-beyazlı ekipte kaptan Yiğitcan Erdoğan ile Selim Enes Özeren kart cezaları nedeniyle Batman Petrolspor maçında forma giyemeyecek.

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