Elazığspor, Cengizhan Akgün'le sözleşmesini 1 yıl uzattı

Elazığspor, genç kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor'un önemli sol kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın yetenekli futbolcularından Cengizhan Akgün'le sözleşme uzattık. Başkanımız Selçuk Öztürk'le anlaşma sağlayan futbolcumuz Cengizhan Akgün, 1 yıl daha kulübümüz için ter dökecek. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Bu sezon TY Elazığspor formasını 19 lig maçında giyen 23 yaşındaki oyuncu, 7 kez gol sevinci yaşadı.