Elazığspor, destek bekliyor

Bir süredir maddi sıkıntı yaşayan ve zor günler geçirmesi nedeniyle destek bekleyen Elazığspor'da, futbolcular ve teknik heyet için kahvaltı programı düzenlendi.

Spor Toto 1. Lig'de maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren TY Elazığspor, Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan'ın organize ettiği kahvaltı programında bir araya geldi. Özel bir restaurantta yapılan programa Doğan'ın yanı sıra, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Duman, Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ile yardımcı antrenörler, futbolcular, kulüp personelleri ve basın mensupları katıldı.

Kulüpte kahvaltı olmadığı için bu tür organizasyonların kendileri açısından önemli olduğunu belirten Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Sıcak bir ortamda, tanıdığımız insanlarla birlikte olmak bizim için keyif. Şu anda galip gelmiş bir takımın olmayan yönetimiyle birlikte biz bize keyif yapıyoruz. İnşallah Elazığspor geleceğe umutla bakar. Altay maçını da bu beklentiyle bekliyoruz. Bu çocuklar kazandıklarının karşılığını almıyor. Nasıl geçiniyorlar derseniz gerçekten bilmiyorum. Parası olan olmayana bir şeyler vermeye çalışıyor. İnşallah Elazığspor'un önü açılır. Hakikaten ülkemizin önemli kulübü. Yaşaması ve yaşatılması gerekiyor. Çok fazla da bir borcu yok. Acil ödemelerle futbolcular burada kalır ve kulüp hayatına devam eder” dedi.

Altay maçının oynanacağı stadyuma ilişkin olarak da bilgiler veren Kaynak, “Sivasspor 2. Başkanı Erdal Sarılar'ı aradım. Bize stadın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde olduğunu söyledi. Bizde yazıyı yazdık gönderdik. 10 dakika sonra hemen geri döndüler. Sivasspor da gelip tesisleri kullanın dedi. Orhan burası senin şehrin dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Stadın bir gideri olacaktır. Birilerinin para verip maçı oynatması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Elazığspor'la bir arada olmanın kendileri açısından büyük mutluluk olduğunu dile getiren Cemiyet Başkanı Mustafa Doğan, “Tesislerin dışında olmaları da ayrı bir güzellik. Hocamıza teklif ettik bu organizasyonu, o da hiç ikiletmeden kabul etti. Hocam Elazığspor için bir değerdir. Geldiği ilk günden bu yana sorunlarla karşılaşıyor. 10 kişiyle, 5 kişiyle idman yaptı, kampa gitti sıkıntı yaşadı ama şehri terk etmedi. Bizler de eleştirdik ama hakikaten hocamla futbolcular Elazığ için bir değerler. Her zaman güçlerini sahaya yansıttılar. Gün Elazığspor'a sahip çıkma günüdür. Birebir rakibin olan Afyon'u deplasmanda 4-0 yenmek büyük başarıdır. Bu bir mesajdır. ‘Bize sahip çıkın, biz takımı istenilen seviyeye getirebiliriz' dediler. Siyasilerimizin, valimizin bir araya gelerek bu arkadaşlarımızın az da olsa sorunlarını giderebilirlerse Elazığspor için güzel günler yakındır. Elazığspor neyime lazım derlerse çok kötü olur. 10-20 trilyon da versen takımı bu seviyeye çıkaramazsın"diye konuştu.