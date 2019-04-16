Elazığspor eski başkanı Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Elazığspor'da 2002 ile 2004 yılları arasında Kulüp Başkanlığı yapan Abdulbaki Aydın (71) iş için gittiği Afyonkarahisar'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Aydın için İzzetpaşa Camii'nde İkindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığspor eski Başkanlarından Sedat Karataş ve İrfan Yumakgil, Amatör Spor Kulüplerinin başkanları, bazı siyasi parti temsilcileri,ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrası Aydın'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kovancılar ilçesi Payamlı Köyüne götürüldü.