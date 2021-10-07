Elazığspor, Gümüşhane yolcusu

Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı için yarın Gümüşhane’ye gidecek.
Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı için yarın Gümüşhane'ye gidecek.
TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'da bu maçın gidiş-dönüş programı netleşti. Cuma sabah saatlerinde yapılacak olan antrenmanının ardından saat 14.00'da yola çıkacak bordo-beyazlı kafile konaklayacağı otele yerleşecek. Kafile, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından ise yine karayoluyla Elazığ'a dönecek.