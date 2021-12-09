İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor iki eksikle çalıştı

Elazığspor, TFF 3.

Lig 1. Grup'un 16. haftasında evinde oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.


TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında Bursa Yıldırımspor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Elazığspor Tesisleri Üst Saha'da gerçekleştirilen günün tek antrenmanına ısınma hareketleri ile başlayan bordo-beyazlılar, pas ve taktik çalışma ile idmanı sonlandırdı. Teknik Direktör Cafer Aydın koordinesindeki antrenmana karantina süreci devam eden kaptan Yiğitcan Erdoğan ile sakatlığı devam eden Yusuf Ensar Poyrazlı katılmadı.

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