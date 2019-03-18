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Elazığspor iki maçını Malatya'da oynayacak

Sahası yeni stadyum yapılması için yıkılan ve iç saha maçlarına Şanlıurfa’da çıkan Elazığspor, iki maçını komşu şehri Malatya’da oynayacak.

Sahası yeni stadyum yapılması için yıkılan ve iç saha maçlarına Şanlıurfa'da çıkan Elazığspor, iki maçını komşu şehri Malatya'da oynayacak.


Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve iç saha maçlarını tıpkı deplasmana gider gibi Şanlıurfa'da oynayan Birevim Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 30 ve 32. haftasında oynayacağı Osmanlıspor ile Ümraniyespor karşılaşmalarını Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.


Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı açıklamada; “Yaptığımız girişimler sonucunda takımımız açısından büyük önem taşıyan Osmanlıspor ve Ümraniyespor müsabakalarını Malatya'da oynayacağız. Bu konuda bizlere Yeni Malatya Stadyumunun kapılarını ve gönüllerini açan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e, ayrıca Yeni Malatya Stadyumunun tahsisi konusuyla bizzat ilgilenen Milletvekillerimiz Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz” dedi.

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