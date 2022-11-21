Elazığspor ikinci kez öne geçip, kazanamadı

Lig 1. Grup 12. haftasında 1922 Konyaspor'a 2-1 yenilen ES Elazığspor, bu sezon ikinci kez öne geçtiği bir maçı kazanamadı.

Lig 1. Grup'ta teknik direktör değişikliğine rağmen kötü gidişata dur diyemeyen Elazığspor, bu sezon ikinci kez öne geçtiği bir maçı kazanamadı. Ligin 10. haftasında yine konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'la uzatmalarda yediği gollerle 2-2 berabere kalan bordo-beyazlı ekip, 12. haftada ağırladığı 1922 Konyaspor'a karşı 9. dakikada Zeki Korkmaz'ın golüyle 1-0 öne geçse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Lig 1. Grup'ta 14 puanda kalan ve 13.'lüğe gerileyen bordo-beyazlılar, yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer'le yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.