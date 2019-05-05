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Elazığspor ikinci lige düştü

Spor Toto 1.

Lig'de Giresunspor'un sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Birevim Elazığspor'un küme düşmesi kesinleşti.


Son olarak Cumartesi günü Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan bordo-beyazlı ekip, Giresunspor'un bugün Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla matematiksel olarak lige veda etti.


Elazığspor'un ligde kalması için ligin ikinci yarısında 22 transfer yapılmıştı. Kısa sürede 4 teknik adamla çalışan bordo-beyazlı ekip istenilen sonuçları bir türlü alamayınca küme düşme potasından çıkamadı.


2013-2014 sezonunda Süper Lig'den düşen Elazığspor, 5 sezonun ardından Lig'den de TFF 2. Lig'e düşmüş oldu.

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