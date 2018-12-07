Lig'in 15. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan TY Elazığspor, İstanbul'a gitti.

Lig'de maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Elazığspor, ligin 15. haftasında 9 Aralık Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip, bu karşılaşma için saat 11.45'te tarifeli uçakla İstanbul'a gitti. Andreas Tatos ve Ali Fırat Okur'un kart cezaları nedeniyle yer almadığı Elazığspor kafilesinde, sakatlığını atlatan Serkan Kurtuluş dahil edildi.

Teknik Direktör Orhan Kaynak, Ümraniyespor maçı kadrosunda şu isimlere yer verdi:

"Soner Şahin, Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Ahmet Aras, Emre Öztürk, Enes Batın Kaplan, Eren Çinkılınç, Erhan Çinar, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Lamine Diarra, Mehmet Yiğit, Moussa Bagayoko, Murathan Özen, Onur Alsu, Orhan Şam, Serkan Kurtuluş."