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Elazığspor, İstanbul'a gitti

Spor Toto 1.

Lig'in 31. Haftası'nda İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Birevim Elazığspor, bu maç için İstanbul'a gitti.


Kümede kalma mücadelesi veren B.Elazığspor, ligin 31. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayan bordo-beyazlı ekip, havayoluyla İstanbul'a geçti ve konaklayacağı otele yerleşti.


Teknik Direktör Sefer Yılmaz, İstanbulspor maçı kadrosuna,Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Murathan Özen, Ahmet Burak Solakel, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Yiğitcan Erdoğan, Rüştü Hanlı, Abdulkadir Kayalı, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Murat Ceylan, Dialo Samba Guidileye, Abel Issa Camara, Serdar Özbayraktar, Mustafa Eskihellaç, Cengizhan Akgün, Dersim Şahan Kaynak, Lamine Diarra ve Christian Bekamenga'yı dahil etti.

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