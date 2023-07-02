Elazığspor, Metin Peker ile prensipte anlaştı

Elazığspor prensipte anlaşma sağladığı stoper Metin Peker'den resmi sözleşme için cevap bekliyor.

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, ilk resmi imzasını attırmaya yakın. Geçen sezon içinde Karşıyaka'nın teknik direktörlüğünü yapan Selahaddin Dinçel, Karşıyaka'da eski öğrencisi Metin Peker'i Elazığspor'da görmek istemesinin ardından kolları sıvayan Bordo-Beyazlı Transfer Komitesi, İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki tecrübeli stoperle her konuda anlaşma sağladı. Resmi sözleşme için Bordo-Beyazlı kulüpten süre isteyen Metin Peker, 1993'te İzmir'de dünyaya geldi. Karşıyaka altyapısında futbola başlayan Metin, Batman Petrolspor ve Turgutluspor'da da bir dönem forma giydi.

İzmir ekibiyle geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Metin, 31 resmi maçta sahada kaldı.