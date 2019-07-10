Elazığspor Murat Ceylan'la yeniden anlaştı

Elazığspor iç transferde Murat Ceylan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor iç transferde hareketli saatler geçiriyor. Bordo-Beyazlı takım son olarak Murat Ceylan'la yeniden anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncumuz Murat Ceylan ile yeniden anlaşmaya vardık. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir görüşme gerçekleştiren Murat Ceylan, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncumuz geçen sezon ki sözleşme alacaklarından ise 50 Bin TL feragat etmiştir. Kulübümüzle yeniden anlaşma sağlayan Murat Ceylan'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.