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Elazığspor, Ömer Yıldız ile anlaştı

TFF 2.

ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor, Ömer Yıldız'la 2 yıllık anlaşma sağladı.



Lig ekiplerinden B. Elazığspor, yeni sezonun ilk imzasını iç transferde Ömer Yıldız'a attırdı. Uzun yıllardır Bordo-Beyazlı ekipte görev yapan ve bu sürede bazı takımlarda kiralık olarak giden forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “2018-2019 Sezonu sonunda kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ömer Yıldız ile yeniden anlaşma sağlanmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile biraraya gelen forvet oyuncumuz Ömer Yıldız, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. İmzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Ömer Yıldız'a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.


Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçiren 24 yaşındaki oyuncu sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti.

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