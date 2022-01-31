İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı

Elazığspor, TFF 3.

Lig 1. Grup 21. haftası'nda evinde oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına başladı.


TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, cumartesi günü oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla başladı.


Artvin Hopaspor maçında süre alan futbolcular rejenerasyon çalışmasına tabi tutulurken, diğer futbolcular ise dayanıklılık ve taktik çalıştı. Elazığspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

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