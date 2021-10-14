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Elazığspor, sezonun en düşük seyircisi sayısıyla oynadı

Elazığspor-Çatalcaspor ile oynanan maçı 130 biletli seyircinin izlediği belirtildi.


TFF 3. Lig 1. Grubun 7. haftasında oynanan ve Elazığspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan maçın biletli seyirci sayısı açıklandı. Bordo-beyazlı kulüpten edinilen bilgiye göre Elazığspor - Çatalcaspor maçı sezonun en düşük seyirci rakamı olarak kayıtlara geçti. Kulüpten edinilen bilgilere göre, Elazığspor- Çatalcaspor maçını 130 biletli seyirci izlerken, bu müsabakadan toplamda bin 300 lira gelir elde edildi. Müsabakada 115 resmi güvenlik görevlisi ile 30 özel güvenlik elemanı da görev yaptı.

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