Elazığspor tam kadro çalıştı

TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında evinde Hendekspor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediliyor. Bordo-beyazlılar, Elazığspor tesisleri üst sahada gerçekleştirdiği antrenmana ısınma ağırlıklı ön koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden çalışma taktik varyasyonlarla sona erdi.

Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.