Elazığspor taraftarlarını sevindiremedi

Yeni evinde ilk maçına çıkan ES Elazığspor, Karbel Karaköprü Belediyespor'a yenilerek yeni stadına buruk bir başlangıç yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 32. haftasında K. Karaköprü Belediyespor'u Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'nda konuk eden ES Elazığspor, rakibine 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı ve yıllar sonra döndüğü evine buruk bir başlangıç yaptı. 18 bin 500 taraftarı önünde maça çıkan Bordo-Beyazlılar, 2-1'lik mağlubiyetle evine yenilgiyle dönmüş oldu. 39 puanı olan ve haftayı 10. sırada tamamlayan ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.