Elazığspor, Tekirdağ'a önemli eksiklerle gitti

Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak olan Elazığspor, Tekirdağ'a kısıtlı bir kadroyla gitti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 10. Haftası'nda Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak olan Birevim Elazığspor, Tekirdağ'a gitti. Uçak ile İstanbul'a giden kafile, daha sonra karayoluyla Tekirdağ'a geçti. 18 futbolcunun yer aldığı kafileye sakatlıkları nedeniyle Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Ömer Yıldız ve İzzet Topatar dahil edilmedi.

Teknik Direktör Sefer Yılmaz, Ergene Velimeşespor maçı kadrosuna; Ahmet Doğan, Ali Karataş, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Murathan Özen, Hebat Alan, Hasan Ekici, Murat Ceylan, Cihan Canpolat, Cihan Aslan, Serdar Özbayraktar, Selim Enes Özeren, Cengizhan Akgün, Muhammed Embiya Yıldırım, Muhammed Düzgüner, Ahmet Can Aslan ve Fırat Sefa Öncü'yü dahil etti.